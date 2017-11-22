Скидки на жильё до 250 тысяч рублей могут получить псковичи в Общегородской день новостроек

11:06, 22 ноября 2017, ПАИ

2 декабря в Пскове в центральном атриуме торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» состоится Общегородской день новостроек. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции, участников ожидает обширная программа, подбор недвижимости от ведущих застройщиков города, консультации банков-партнеров, розыгрыш призов, выступления артистов.

Выбрать квартиру можно будет практически в любой части Пскова: на Запсковье, в Центре, на Завеличье, на Дальнем Завеличье. В атриуме соберутся не только представители компаний, которые предлагают псковичам 70% рынка новостроек, но и консультанты банков-партнёров. Для участников мероприятия будет действовать скидка до 250 тысяч рублей.

Запись на мероприятие проводится по телефону: (8112) 702-042. Общегородской день новостроек начнётся 2 декабря в 11:00. Участие бесплатное.