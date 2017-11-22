Не стало Дмитрия Хворостовского

11:24, 22 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 22 ноября, утром в Лондоне скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский. Об этом сообщил в своем Твиттере певец Дмитрий Маликов, позже эту информацию подтвердил агентству ТАСС представитель Хворостовского в России.

По словам Дмитрия Маликова, о смерти Хворостовского ему сообщила поэтесса Лилия Виноградова, которая была очень близка с певцом. «Она мне написала, что он умер в 3:36 утра по лондонскому времени», — рассказал Дмитрий Маликов.

Позже в соцсети Facebook члены семьи Дмитрия Хворостовского опубликовали официальное сообщение на странице артиста: «От имени семьи Хворостовских мы с тяжелым сердцем объявляем о смерти Дмитрия Хворостовского - любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга - ему было 55 лет. После двух с половиной лет борьбы с раком мозга, он скончался утром, 22 ноября, в Лондоне. Пусть теплота его голоса и его дух всегда будут с нами».

Дмитрий Хворостовский был одним из самых известных оперных певцов в России и мире. За свою карьеру он записал более 40 музыкальных альбомов. Хворостовский давал концерты в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне, Баварской государственной опере, Парижской опере, Метрополитен-опере в Нью-Йорке, Лирической опере в Чикаго, Мариинском театре Санкт-Петербурга. В 90-х музыкант эмигрировал в Лондон.

В 2015 году Хворостовский рассказал, что у него диагностировали опухоль мозга. Певец проходил лечение в частных онкологических клиниках.