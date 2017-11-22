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Общество

Соблюдать меры безопасности при эксплуатации газового оборудования рекомендует горожанам КЧС Пскова

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности администрации Пскова утвердила меры по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования в жилом секторе города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, для обеспечения безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования определён план мероприятий.

В частности, управляющим организациям по обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда рекомендовано обеспечить отслеживание обстановки, довести до населения информацию о необходимости и порядке заключения договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Газовым ресурсоснабжающим организациям поручено продолжить плановое техническое обслуживание внутренних газопроводов жилых зданий, обеспечить своевременное реагирование на аварийные ситуации, связанные с нарушением газоснабжения населения города.

Управление городского хозяйства администрации Пскова должно обеспечить контроль за своевременным проведением технического диагностирования внутридомовых газопроводов, отработавших нормативный срок эксплуатации.

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