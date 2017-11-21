0
10:28
Псковские дзюдоисты заняли призовые места на турнире в Эстонии
15:05
Султан Хамзаев провел массовую зарядку в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:17
Обладатель Кубка Россия по пауэрлифтингу Тимур Федотов: Я знаю, как выигрывать без допинга
14:59
Сотрудники правоохранительных органов Псковской области состязались в самбо
13:32
Семья Виткиных из Порхова присоединилась к претендентам на «Народное признание - 2017»
15:44
Денис Трункин: Любительский футбол – это когда простые работяги играют за победу
21:46
Руководитель областной федерации тяжелой атлетики номинирован на «Народное признание»
Еще новости
Спорт

Первенство города по пулевой стрельбе прошло в Пскове

С 16 по 19 ноября в Пскове прошло лично-командное Первенство города по пулевой стрельбе среди муниципальных общеобразовательных учреждений, юношей и девушек 1999 года рождения и моложе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соревнования были посвящены присвоению Пскову почетного звания Российской Федерации «Город воинской Славы».

В состязаниях по стрельбе из пневматической и малокалиберной винтовок, пистолета приняли участие команды от военно-патриотических клубов школ города и Юнармии. Среди муниципальных образовательных учреждений призовые места заняли школа №2 (1 место), лицей №4 «Многопрофильный» (2 место), школа №23 (3 место). В личном первенстве призовые места распределились среди воспитанников центра «Патриот», Псковского областного стрелково-спортивного центра, средних общеобразовательных школ №№ 2, 12.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские дзюдоисты заняли призовые места на турнире в Эстонии
21 ноября 2017
Псковские дзюдоисты заняли призовые места на турнире в Эстонии 1
Султан Хамзаев провел массовую зарядку в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20 ноября 2017
Султан Хамзаев провел массовую зарядку в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сотрудники правоохранительных органов Псковской области состязались в самбо
15 ноября 2017
Сотрудники правоохранительных органов Псковской области состязались в самбо
Семья Виткиных из Порхова присоединилась к претендентам на «Народное признание - 2017»
15 ноября 2017
Семья Виткиных из Порхова присоединилась к претендентам на «Народное признание - 2017» 1
Руководитель областной федерации тяжелой атлетики номинирован на «Народное признание»
12 ноября 2017
Руководитель областной федерации тяжелой атлетики номинирован на «Народное признание» 3
«Луки-Энергия» сыграла вничью на выезде против костромского «Спартака» (ВИДЕО)
12 ноября 2017
«Луки-Энергия» сыграла вничью на выезде против костромского «Спартака» (ВИДЕО)
«Псков-747» проиграл в последнем матче перед зимней паузой (ВИДЕО)
12 ноября 2017
«Псков-747» проиграл в последнем матче перед зимней паузой (ВИДЕО)
Капитан псковской хоккейной команды «Беркут» умер во время тренировки
11 ноября 2017
Капитан псковской хоккейной команды «Беркут» умер во время тренировки 4

Идет загрузка...