Первенство города по пулевой стрельбе прошло в Пскове

12:08, 22 ноября 2017, ПАИ

С 16 по 19 ноября в Пскове прошло лично-командное Первенство города по пулевой стрельбе среди муниципальных общеобразовательных учреждений, юношей и девушек 1999 года рождения и моложе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соревнования были посвящены присвоению Пскову почетного звания Российской Федерации «Город воинской Славы».

В состязаниях по стрельбе из пневматической и малокалиберной винтовок, пистолета приняли участие команды от военно-патриотических клубов школ города и Юнармии. Среди муниципальных образовательных учреждений призовые места заняли школа №2 (1 место), лицей №4 «Многопрофильный» (2 место), школа №23 (3 место). В личном первенстве призовые места распределились среди воспитанников центра «Патриот», Псковского областного стрелково-спортивного центра, средних общеобразовательных школ №№ 2, 12.