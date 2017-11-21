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Культура

«Новогодний хоровод» и «Госпожу Метелицу» создал театр кукол для юных псковичей

С 23 декабря по 7 января в Псковском театре кукол запланированы премьерные показы спектакля «Госпожа Метелица», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Это известная и любимая с детства история о несправедливой мачехе, трудолюбивой падчерице и доброй Госпоже Метелице. На стороне добра в новом спектакле все лесные сказочные звери, собравшиеся на новогодний праздник. Большие «ростовые куклы» и маленькие кукольные герои, среди которых хвастливый заяц, добродушные медведи, Дед Мороз, Снегурочка и другие персонажи с яркими характерами вовлекут зрителя в новогодний хоровод событий», - говорится в аннотации к спектаклю.

Спектакль рекомендован к просмотру детям от трех лет. Продолжительность постановки 1 час. Приобрести билеты можно онлайн или в кассе театра на улице Конной, 3.

Для самых маленьких зрителей в театре подготовлен традиционный «Новогодний хоровод» с Дедом Морозом и Снегурочкой. Продолжительность 40 минут. Билеты также можно приобрести онлайн  или в кассе театра на улице Конной, 3.  

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