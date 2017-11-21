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Двое детей пострадали в ДТП на псковских дорогах 21 ноября

21 ноября на дорогах Псковской области пострадали двое детей. Одна из аварий произошла около 8:15 в городе Опочке на улице Ленина. Там 48-летняя женщина-водитель автомашины «Форд Фокус» сбила 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области. Ребёнка с травмами доставили в Детскую областную клиническую больницу.

В 8:20 в Пскове во дворе дома 54 по улице Юбилейной 28-летний молодой человек сбил 6-летнюю девочку. Она получила незначительные травмы и госпитализирована не была.

Примерно в это же время ещё один пешеход попал под колёса машины в Пскове на улице Николая Васильева. Там 59-летний водитель ВАЗа на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 18-летнюю девушку.  Её поместили в Псковскую областную клиническую больницу.

В этот же день в 8:30 в Островском районе на 1-м километре дороги Остров - Вышгородок на пешеходном переходе под автомобиль ВАЗ-2108, за рулём которого сидела 30-летняя женщина, попала  87-летняя пенсионерка. Её госпитализировали.

Около 18:50 в Стругокрасненском районе на 209-м километре трассы  Санкт-Петербург - Невель  «Форд Фокус» под управлением 51-летнего мужчины наехал на перебегавшую проезжую часть 63-летнюю женщину. Пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.

В 17:20 в Печорском районе на 31-м километре трассы Псков – Изборск - граница с Эстонией 40-летний водитель БМВ-528 выбрал небезопасный скоростной режим и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в левый кювет. Пострадал в этой аварии сам водитель, госпитализация ему не потребовалась.

Других ДТП за минувшие сутки в Псковской области не зарегистрировали. На дорогах региона были задержаны 7 нетрезвых водителей.

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