Подозреваемых в трёх кражах нашли псковские полицейские

13:45, 22 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники полиции установили граждан, подозреваемых в совершении краж в трёх районах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, в Опочецком районе в ночь на 21 ноября с территории сельхозорганизации в деревне Мартиново был украден прицеп от трактора. Полиция установила подозреваемого, им оказался 33-летний безработный житель Опочецкого района. Похищенное изъято.

В Новосокольническом районе с начала октября по 15 ноября в помещении зерносушилки в деревне Захарино был взломан замок входной двери и украдены пять электродвигателей. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей. В данном преступлении подозревается 24-летний ранее судимый местный житель. Ведется расследование.

В поселке Плюсса 16 июля от дома по улице Новой был похищен велосипед. По подозрению в совершении кражи задержан безработный, неоднократно судимый 29-летний мужчина. В настоящее время он арестован за другое преступление. Похищенное изъято.