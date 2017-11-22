Более 45 тысяч рублей списали мошенники с карты жительницы Печор

12:53, 22 ноября 2017, ПАИ

В Печорах мошенники списали с карты местной жительницы более 45 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Печорах за помощью к стражам порядка обратилась 58-летняя местная жительница. Выяснилось, что неизвестные предложили этой пенсионерке обеспечить защиту ее банковской карты от несанкционированного списания денежных средств. Однако, в результате различных уловок сняли с ее карты более 45 тысяч рублей. Проводится расследование.

Кроме того, 21 ноября в Великих Луках 19-летнему учащемуся пришло СМС-сообщение, из которого он узнал, что ему к Дню рождения перечислены две тысячи рублей. Молодой человек перешел по указанной ссылке. Она, как выяснилось позже, оказалась вредоносной. В результате, с банковской карты великолучанина были списаны 7 тыс. 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.