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Общество

Более 45 тысяч рублей списали мошенники с карты жительницы Печор

В Печорах мошенники списали с карты местной жительницы более 45 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Печорах за помощью к стражам порядка обратилась 58-летняя местная жительница. Выяснилось, что неизвестные предложили этой пенсионерке обеспечить защиту ее банковской карты от несанкционированного   списания   денежных   средств. Однако, в результате различных уловок сняли с ее карты более 45 тысяч рублей.  Проводится расследование.

Кроме того, 21 ноября в Великих Луках 19-летнему учащемуся пришло СМС-сообщение, из которого он узнал, что ему к Дню рождения перечислены две тысячи рублей. Молодой человек перешел по указанной ссылке. Она, как выяснилось позже, оказалась вредоносной.  В результате, с банковской карты великолучанина были списаны 7 тыс. 500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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