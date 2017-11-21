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Спорт

По итогам чемпионата в Великих Луках определится состав молодежной сборной России по стрельбе из лука

Традиционные всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» стартовали 22 ноября в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, по их итогам будет сформирован состав молодежной сборной России.

Состязания уже в четвертый раз проходят в спортивно-оздоровительном центре «Стрелец», построенном при поддержке администрации Псковской области в рамках программы «Газпром — детям» к 850-летнему юбилею Великих Лук. Здесь оборудован один из крупнейших лукодромов России размером 30 на 100 метров.

В этом году в соревнованиях принимают участие более 530 лучников из 35 регионов страны. Юноши и девушки в возрасте от 13 до 20 лет будут соперничать в личном и командном первенстве в стрельбе из блочного и классического лука, рассказал тренер по стрельбе из лука, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Виталий Андреев.

Псковскую область представляют 22 спортсмена из Великих Лук. В стрельбе из блочного лука - Глеб Корешков, Илья Ульяничев, Илья Рыбиновский, Иван Виноградов, Денис Голенищев, Никита Наумов, Егор Быстров, Игорь Николаев, Артем Андреев, Мария Петухова, Софья Фадеева, Ирина Тимофеева, Ника Снеткова. В стрельбе из классического лука - Владимир Лактюшин, Алексей Герасимов, Дмитрий Тарнаков, Михаил Ефимов, Даниил Фиоктистов, Никита Назаров, Елизавета Петухова, Ульяна Ефимова, Екатерина Моглильцева.

«В Великих Луках собрались лучшие спортсмены со всей страны, и для наших ребят это возможность дома лучшим образом продемонстрировать все свои навыки», — отметил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

Состязания продлятся до 25 ноября.

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