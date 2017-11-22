Авторские украшения из пластичного серебра приготовила покупателям ярмарки «АРТ-ель» Любовь Калита

13:11, 22 ноября 2017, ПАИ

Авторские украшения из пластичного серебра приготовила для покупателей ярмарки «АРТ-ель» Любовь Калита, сообщает «Псковская правда».

Любовь Калита является сертифицированным инструктором международного класса ювелирной школы Art Clay Russia по работе с пластичным серебром. На новогодней ярмарке она планирует представить сразу две новые коллекции украшений. Одна будет посвящена Пскову, вторая - наступающему празднику.

«Два года назад я узнала о таком материале, как пластичные металлы, - рассказала художник. – Узнала и не смогла оторваться». Пластичные металлы придумали в Японии. Например, серебро истирают в мельчайшую пыль, которую смешивают с органическими пластификаторами и водой. После итогового обжига всё лишнее выгорает, и остается изделие из самого серебра.

«Это же просто волшебство, когда из невзрачного серого кусочка пластичной массы, напоминающей глину, рождается настоящее ювелирное украшение из чистейшего серебра! Основной чертой моего творчества является перфекционизм, внимание к деталям. А еще я люблю, аккуратность и точность», - отметила Любовь Калита и добавила, что мечтает о развитии псковской ювелирной школы.

«Давайте докажем, что известные ювелирные бренды могут рождаться и в глубинке!» – призывает художник.

Напомним, в последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский переулок, 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону +7-911-388-05-40.