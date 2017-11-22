Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»

15:31, 22 ноября 2017, ПАИ

Альбомы, визитницы, блокноты, обложки на документы, открытки в стиле скрапбукинг от мастера Анастасии Макарчук смогут приобрести псковичи на новогодней ярмарке «ART-ель», сообщает «Псковская правда».

«С самого детства я занималась, то одним творчеством, то другим. Еще в начальной школе это было бисероплетение, в старших классах – вязание крючком, в университете – уже вышивание бисером, сейчас – скрапбукинг», - рассказала мастер.

Скрапбукингом Анастасия увлеклась около четырех лет назад. Тогда она готовилась к свадьбе, и впервые узнала, что есть мастера, которые делают своими руками пригласительные, папки под свидетельство о браке и даже альбомы. «Подержав в руках всю эту красоту, я решила побольше узнать о скрапбукинге, начала читать, смотреть мастер-классы в интернете, общаться с мастерами подобного рода. А два с половиной года назад в нашей семье появился малыш, и тогда я рискнула, и сделала для его документов папочку», - поделилась Анастасия.

Сначала красиво оформленные визитницы, блокноты и альбомы расходились среди подруг и знакомых, потом круг расширился, а теперь заказы поступают со всей России.

«Я не выполняю свои работы в каком-то одном стиле. Возможно, в будущем я изберу его, но пока мне нравится пробовать себя в разных направлениях скрапбукинга. Каждый раз, делая что-то своими руками, я вкладываю в изделие душу. Иногда, идею какого-нибудь блокнота, вынашиваю в голове около полугода, продумываю до мельчайших деталей и только потом приступаю к творчеству», - уточнила мастер.

Большое внимание Анастасия старается уделять качеству работ. «Понятное дело, что обложки, папки, блокноты это то, что человек эксплуатирует довольно часто, практически каждый день. Поэтому все элементы пришиваются, картинки защищаются специальной пленкой, если это детская папка – то это 100% хлопок, если елочные шары – то гипоаллергенная краска. Мне важно сохранить лицо мастера», - подчеркнула Анастасия.

Напомним, в последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский переулок, 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону +7-911-388-05-40.