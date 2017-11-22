О претендентах на премию «Народное признание – 2017» рассказали в эфире телеканала «Россия 1» (ВИДЕО)

14:50, 22 ноября 2017, ПАИ

22 ноября в эфире ГТРК «Псков» вышел сюжет о Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2017». В нём речь идёт не только о самой награде, но и о некоторых претендентах на награду. Отметим, что на сегодняшний день в списке порядка 80 соискателей.

В настоящее время продолжается выдвижения кандидатов на соискание премии. Приём заявок продлится до 18:00 1 декабря. Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

Традиционно, решение о том, кто заслужил «Народное признание» будет принято по итогам голосования на сайте Псковского агентства информации и работы жюри из 12 экспертов.

Награда по итогам 2017 года будет присуждена в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Премия «Народное признание» проводится уже в восьмой раз. Её учредителями являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».