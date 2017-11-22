Фотографиями из семейного архива поделились участницы «Мисс Псков-2017»
Участницы «Мисс Псков – 2017» поделились фотографиями из семейного альбома. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.
«Мы предлагаем заглянуть в прошлое, когда нашим претенденткам на корону было лет на 10-15 меньше, в то время, когда их мысли заняты были куклами и девичьими мечтами, среди которых, наверное, уже и была мысль о заветной короне», - рассказал Николай Королев.
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Фото: Королёв Production
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Фото: Королёв Production
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Фото: Королёв Production
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Фото: Королёв Production
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Фото: Королёв Production
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Фото: Королёв Production
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Фото: Королёв Production
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Фото: Королёв Production
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Фото: Королёв Production
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Фото: Королёв Production
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Фото: Королёв Production
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Фото: Королёв Production
Напомним, что финал конкурса красоты «Мисс Псков-2017» - регионального конкурса «Мисс Россия» состоится 25 ноября в «Простории».