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Общество

Фотографиями из семейного архива поделились участницы «Мисс Псков-2017»

Участницы «Мисс Псков – 2017» поделились фотографиями из семейного альбома. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор конкурса Николай Королев.

«Мы предлагаем заглянуть в прошлое, когда нашим претенденткам на корону было лет на 10-15 меньше, в то время, когда их мысли заняты были куклами и девичьими мечтами, среди которых, наверное, уже и была мысль о заветной короне», - рассказал Николай Королев. 

  • Фото из семейных архивов участниц конкурса «Мисс Псков - 2017»
    Фото: Королёв Production
  • Фото из семейных архивов участниц конкурса «Мисс Псков - 2017»
    Фото: Королёв Production
  • Фото из семейных архивов участниц конкурса «Мисс Псков - 2017»
    Фото: Королёв Production
  • Фото из семейных архивов участниц конкурса «Мисс Псков - 2017»
    Фото: Королёв Production
  • Фото из семейных архивов участниц конкурса «Мисс Псков - 2017»
    Фото: Королёв Production
  • Фото из семейных архивов участниц конкурса «Мисс Псков - 2017»
    Фото: Королёв Production
  • Фото из семейных архивов участниц конкурса «Мисс Псков - 2017»
    Фото: Королёв Production
  • Фото из семейных архивов участниц конкурса «Мисс Псков - 2017»
    Фото: Королёв Production
  • Фото из семейных архивов участниц конкурса «Мисс Псков - 2017»
    Фото: Королёв Production
  • Фото из семейных архивов участниц конкурса «Мисс Псков - 2017»
    Фото: Королёв Production
  • Фото из семейных архивов участниц конкурса «Мисс Псков - 2017»
    Фото: Королёв Production
  • Фото из семейных архивов участниц конкурса «Мисс Псков - 2017»
    Фото: Королёв Production

Напомним, что финал конкурса красоты «Мисс Псков-2017» - регионального конкурса «Мисс Россия» состоится 25 ноября в «Простории».

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