Акцию «В музей вместе с мамой» проведёт псковский заповедник 26 ноября

18:17, 22 ноября 2017, ПАИ

26 ноября в 11:30 и в 13:30 в Псковском музее-заповеднике пройдет акция «В музей вместе с мамой», которая будет посвящена Дню матери в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

В программе заявлены «неожиданные встречи со сказочными героями, знакомство с чудесными музейными предметами, загадки, сюрпризы, мастер-класс».

Стоимость участия составляет 100 рублей для взрослых, 160 рублей для школьников, 140 рублей - для дошкольников. При этом в стоимость детских билетов включен мастер-класс.

Предварительная запись обязательна по телефонам: 66-18-29; 8-906-223-92-43.