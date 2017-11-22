Отменить неэффективные налоговые льготы предложила администрация Псковской области

14:10, 22 ноября 2017, ПАИ

В Псковское областное Собрание поступили проекты законов об отмене с 1 января 2018 года неэффективных налоговых льгот. Законопроекты разработал Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Как указано в пояснительных документах, устранение пониженных налоговых ставок продиктовано обязательными требованиями заключённого с Минфином России соглашения о предоставлении Псковской области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – в случае невыполнения условий соглашения объём дотации региону из федеральной казны подлежит сокращению на 5 процентов.

Предложено внести изменения в закон «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения» и отменить пониженные налоговые ставки в размере 5% и 10% соответственно для видов экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». По оценкам специалистов, нововведение затронет 21 налогоплательщика и позволит пополнить региональную казну как минимум на 1,5 млн рублей.

Правки предлагается внести и в закон «О налоге на имущество организаций». Начиная с 2018 года, запланировано увеличить ставку налога на имущество организаций с 1,9 до 2,2% для транспортных предприятий, в число которых входят ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», ГППО «Славяне» и ОАО «Псковавиа». В пояснительной записке отмечено, что эти организации имеют показатели убыточности деятельности вследствие работы на нерентабельных социально-значимых маршрутах перевозки пассажиров. Дополнительная налоговая нагрузка на перевозчиков составит около 710 тысяч рублей. Для компенсации дополнительных убытков потребуется предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение недополученных доходов, возникших при регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

В случае принятия законопроекта сумма дополнительных доходов в бюджет области по налогу на имущество составит, начиная с 2018 года, около 14 млн рублей.