Сегодня состоятся публичные слушания по проекту бюджета области на 2018 год и плановый двухлетний период

14:23, 22 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 22 ноября, в 16:00 в зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (улица Воеводы Шуйского, 2) пройдут публичные слушания по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

К участию в слушаниях приглашаются представители органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций и граждане.

Главный финансовый документ Псковской области сформирован в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики, прогнозом социально-экономического развития региона и на основе 18 государственных программ. Ожидается, что доходы областного бюджета в следующем году составят 24,05 млрд рублей, расходы — 24,41 млрд рублей. Дефицит запланирован в размере 365 млн рублей или 2,1% от общего объема доходов бюджета.

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале государственных органов Псковской области (раздел «Документы», подраздел «Проекты документов»). В разделе «Документы» также опубликован регламент публичных слушаний, определяющий порядок регистрации участников, организации и проведения мероприятия.

За публичными слушаниями последует рассмотрение проекта закона на заседаниях комитетов Псковского областного Собрания депутатов (ПОСД). Первое чтение документа состоится на сессии ПОСД 30 ноября.