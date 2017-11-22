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Общество

На занятия в школу будущих мам псковички могут приходить с мужьями

На занятия в школу будущих мам псковички могут приходить с мужьями.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на главного врача Псковского перинатального центра Сергея Сукманюка.

Отметим, что решение об открытии курсов для беременных женщин принято совместно с членами Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации.

Каждую среду в полдень специалисты роддома рассказывают будущим мамам о подготовке к родам, о физиологии и гигиене беременных, об особенностях каждого триместра беременности. Отдельное внимание уделяется обезболиванию родов и психологической подготовке к родам. Завершится курс лекцией врача-неонатолога про уход и вскармливание новорожденных.

«В течение часа врачи дают не только теоретический материал, но и отвечают на возникающие у псковичек вопросы. Занятия бесплатные, и беременные могут приходить на них вместе со своими мужьями и мамами», — отметил главврач.

Отметим, что первое занятие состоялось 8 ноября. Оно посвящалось физиологии беременности и вопросам гигиены беременной женщины. Сегодня состоялась лекция «Роды и послеродовый период», на 29 ноября запланирована лекция «Обезболивание родов» прочтёт врач анестезиолог-реаниматолог, 6 декабря псковичкам расскажут о псхологической подготовке к родам. На 13 декабря намечено занятие «Новорожденные. Уход и вскармливание».

Сергей Сукманюк также пояснил, что обучающий курс цикличный, и со временем он будет пополняться новыми занятиями.

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