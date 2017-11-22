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Общество

Появилась новая разновидность визы на въезд в Россию

Вводится новая разновидность обыкновенной визы – виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание, сообщается в Постановлении №1400 на сайте Правительства РФ.

В пояснительной записке отмечается, что виза будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырёх месяцев дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание в России. Такая виза на въезд может быть только однократной.

Кроме того, соответствующие изменения внесены в положение, касающееся визы временно проживающего лица. Установлено, что такая виза может быть только многократной.

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