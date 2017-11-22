Акция «Есть такая профессия Родину защищать!» пройдёт в Пскове 24 ноября

14:48, 22 ноября 2017, ПАИ

24 ноября с 14:00 до 16:00 в Городском культурном центре Пскова пройдет III Всероссийская военно-патриотическая акция «Есть такая профессия Родину защищать!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пункте отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Псковской области.

Тема акции - «Военно-профессиональное ориентирование учащихся старших классов образовательных учреждений города Пскова на поступление в высшие учебные заведения МО РФ а также на военную службу по контракту».

В программе акции планируется работа выставки вооружения, военной техники, элементов снаряжения, обмундирования, парашютных систем воинских частей Псковского гарнизона; концертная программа с участием творческих коллективов воинских частей; выступление должностных лиц военного комиссариата Псковской области, пункта отбора на военную службу по контракту, представителей высших военных учебных заведений; показ демонстрационных агитационных видеороликов; работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту.

Все желающие могут получить профессиональную консультацию по поступлению в высшие военные учебные заведения и на военную службу по контракту.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: город Псков, улица Первомайская, 38, 1-й этаж, или по телефону: 8(8112)66-73-45.