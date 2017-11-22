На перебои с водоснабжением и отсутствие поддержки местных властей пожаловались жители псковских Щиглиц

15:57, 22 ноября 2017, ПАИ

Жители деревни Щиглицы Логозовской волости Псковского района Антон Никулин и Нина Панасенко обратились к председателю комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению, депутату, избранному по одномандатному округу №10, Владимиру Яникову с просьбой помочь в решении нескольких проблем. Встреча состоялась в областном Собрании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«У нас в деревне регулярно на протяжении уже нескольких лет возникают перебои с водоснабжением – последний раз в октябре жили без воды две недели», - выступая от лица всех жителей Щиглиц, рассказал Антон Никулин.

Он пояснил, что вода в частные жилые дома и несколько многоквартирных поступает из скважины через водонапорную башню и водопроводную сеть. Построенная ещё в советское время система водоснабжения сейчас находится в ветхом состоянии. В более-менее исправном виде, по словам Антона Никулина, её поддерживают сотрудники рыбзавода, расположенного в посёлке. Районные власти никаких мер по ремонту не предпринимают, хотя, по информации местных жителей, водонапорная башня и насосная станция находятся в собственности муниципалитета.

«Как глубоко находится вода?» - поинтересовался Владимир Яников.

«Скважина – 81 метр, и другой альтернативы у нас нет: рядом озеро, а чистой питьевой воды взять неоткуда», - ответила Нина Панасенко. Женщина рассказала, что жители Щиглиц с 2013 года пытаются убедить органы местного самоуправление в необходимости ремонта системы водоснабжения, но безуспешно.

Когда в октябре этого года вода в деревне пропала в очередной раз, сельчане сами собрали деньги на покупку регулирующего оборудования для нормализации работы насосной станции. «Жители готовы установить счётчики в домах и платить за воду, как положено. Мы даже готовы рассматривать вопрос о создании кооператива, но никакой поддержки от органов местного самоуправления, к сожалению, не находим», - обрисовал сложившуюся ситуацию Антон Никулин.

Как рассказал молодой человек, местные власти не поддерживают позицию граждан и по другому вопросу: на территории Усадебного парка в Щиглицах расположено здание старого барского дома, которое местные жители хотят отремонтировать и открыть там сельский клуб, библиотеку и фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас аварийное здание, имеющее статус выявленного объекта культурного наследия, бесхозное, но предпринимаются попытки через суд признать право собственности на дом за частным лицом.

«Жителям посёлка даже негде собраться – нет никакого приспособленного для этих целей помещения. Мы готовы сами участвовать в ремонте, субботники проводить», - поддержала односельчанина Нина Панасенко, добавив, что в перспективе можно использовать и туристический потенциал Усадебного парка.

Инициативные граждане рассказали Владимиру Яникову, что столкнувшись с равнодушием районных и волостных властей, жители Щиглиц на общем собрании приняли решение организовать территориальное общественное самоуправление и взять под свою ответственность реализацию собственных инициатив по вопросам местного значения. Но и эта идея «забуксовала» по вине органов местного самоуправления – Антон Никулин сообщил, что уже почти год длится подготовка необходимой нормативной базы и согласование документов.

«С такой активностью вы сами должны быть депутатом волостного или районного уровня», - обратился к собеседнику Владимир Яников и сказал, что, по его мнению, подобные общественные инициативы граждан должны всячески приветствоваться. Он поддержал идею об организации территориального общественного самоуправления.

«По-моему, граждане впервые выступают с подобной инициативой у нас в регионе, и это профиль нашего комитета. Давайте изучим вопрос и поймём, чем мы сможем вам помочь», - сказал депутат.

Кроме того, Владимир Яников пообещал изучить ситуацию по первым двум вопросам. Чтобы детально разобраться в проблемах водоснабжения посёлка и организации культурно-досугового центра депутат встретится с представителями администрации Псковского района и главой Логозовской волости, после чего соберёт совещание с участием всех заинтересованных сторон.

Ещё раз встретиться с жителями Щиглиц Владимир Яников договорился в декабре этого года.

Напомним, что председатель областного Собрания Александр Котов и руководители парламентских комитетов Виктор Антонов, Борис Полозов, Владимир Яников и Александр Братчиков ежемесячно проводят приём граждан в областном Собрании депутатов. Предварительная запись на приём осуществляется по телефону: +7 (8112) 299-876 с 10:00 до 13:00 по рабочим дням.