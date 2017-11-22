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Общество

О медобеспечении осужденных поинтересовались граждане на приеме у начальника УФСИН России по Псковской области

21 ноября в соответствии с поручением президента РФ начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь провел прием граждан по личным вопросам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, двое граждан обратились с вопросом о медицинском обеспечении осужденных.

Мероприятие проводилось в целях взаимодействия органов государственной власти по обеспечению прав граждан на личное обращение в государственные органы.

В ходе приема было рассмотрено обращение трех заявителей. Двое граждан обратились с вопросом о медицинском обеспечении осужденных и одна заявительница, мать гражданина, содержащегося в следственном изоляторе Пскова, с просьбой оставить сына отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области.

На все вопросы начальник регионального УФСИН дал подробные разъяснения в соответствии с действующим законодательством. О результатах рассмотрения обращений заявители будут письменно уведомлены в установленные сроки.

Добавим, личный прием граждан в приемной президента РФ начальником УФСИН России по Псковской области по вопросам, решение которых входит в компетенцию УФСИН России по Псковской области, проходит не реже одного раза в полугодие.

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