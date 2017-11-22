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Общество

Врачи Детской областной больницы и роддома прошли стажировку в Израиле

Врачи из Псковской области прошли стажировку в Израиле. В состав делегации вошли два врача Детской областной клинической больницы и один медик из Псковского родильного дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Обучение проходило с 5 по 14 ноября на базе клиники «Ха-Эмек» в городе Афула в рамках двустороннего сотрудничества. В мае этого года израильские профессора приезжали в Псков на международную конференцию, посвященную родовспоможению, рассказал главный врач детской больницы Аркадий Гохман.

Псковские медики изучили опыт израильских коллег по оказанию медицинской помощи и выхаживанию недоношенных детей с низкой и экстремально низкой массой тела (500 граммов). Для этого в клинике разработали специальную программу, которую псковские медики успешно освоили.

«Клиника многопрофильная и похожа на большой больничный городок. Основным местом стажировки было отделение реанимации и интенсивной терапии недоношенных и новорожденных детей. Обучение проходило в формате диалога, и казалось, что мы можем разговаривать на эту тему бесконечно. Смогли почерпнуть для себя много интересных методик и технологий, в том числе респираторную поддержку детей, рассмотрели несколько интересных историй болезни. Это очень ценный опыт для нас», — поделилась своими впечатлениями член делегации, заведующая отделением недоношенных детей областной детской больницы Елена Жукова.

В целом методика оказания медицинской помощи новорожденным с экстремально низкой массой тела оказалась очень похожа на нашу, и псковские врачи практически ничем не уступают израильским коллегам, отметили специалисты. «В ближайшее время мы планируем внедрить заморозку и хранение грудного молока для кормления ребенка, если мама не может находиться с ним. Благодаря этому новорожденный скорее пойдет на поправку», — рассказал Аркадий Гохман.

Он также отметил, что врачи Детской областной больницы постоянно повышают свой уровень профессиональной квалификации. Помимо израильской клиники, ежегодно два врача ездят на стажировку в город-побратим Пскова Нойс (Германия). «Мы стараемся всячески развиваться и не отставать от мировых стандартов здравоохранения», — заключил главный врач.

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