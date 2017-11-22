Все кандидаты на должность главы администрации Пскова допущены к первому этапу конкурса

15:37, 22 ноября 2017, ПАИ

Все 10 претендентов на должность главы администрации Пскова допущены до участия в первом этапе конкурса. Такое решение сегодня, 22 ноября, приняла конкурсная комиссия под председательством главы города Ивана Цецерского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В ходе обсуждения был изучен пакет документов, поданный каждым из 10 кандидатов на пост сити-менеджера. Члены комиссии не нашли нарушений - документы были предоставлены в соответствии со списком, определенным положением о конкурсе.

Следующий этап конкурса состоится 23 ноября и пройдет в два тура - заочный (конкурс документов) и очный (собеседование), конкурсная комиссия выставит участникам баллы. После чего все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, будут представлены Псковской городской Думе для принятия решения путем тайного голосования на сессии.

Напомним, в соответствии Порядком проведения конкурса общее число членов конкурсной комиссии - шесть. Половина членов назначаются Псковской городской Думой, половина - губернатором Псковской области. На внеочередной 87-й сессии Псковской городской Думы пятого созыва (ПГД) депутаты утвердили председателем комиссии главу Пскова Ивана Цецерского, секретарем - Ольгу Федорову, членом комиссии - Сергея Барабанова. Губернатор направил в состав комиссии первого заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области - председателя Государственно-правового комитета Андрея Карпова, начальника Контрольного управления администрации области Татьяну Смирнову, начальника Управления внутренней политики администрации области Оксану Иванову.