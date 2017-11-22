Начальник финуправления Псковской области: Объекты для расходов придется отбирать более жестко

16:30, 22 ноября 2017, ПАИ

«Объекты для расходов придется отбирать более жестко», - заявила заместитель губернатора области — начальник Главного государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова на публичных слушаниях по проекту бюджета области на 2018 год и плановый двухлетний период. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она также назвала законопроект о бюджете-2018 «непростым», поскольку, по её словам, долговые обязательства в 2018-2019 годы будут уменьшены на 250 млн рублей, в 2020 году - на 500 млн рублей.

«Это условие реструктуризации регионального долга. В ближайшие две недели мы подпишем такое соглашение с Минфином. Это не позволит сделать бюджет дефицитным. Единственное, доля софинансирования субъекта со следующего года составит только 7%. Это результат продолжительной целенаправленной работы», - добавила Татьяна Баринова.