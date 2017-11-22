Михаил Ведерников принял участие в совещании Владимира Путина с руководством Минобороны

16:32, 22 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 22 ноября, в Сочи временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании с руководством Министерства обороны, оборонно-промышленного комплекса под председательством президента РФ Владимира Путина. Оно было посвящено итогам прошедших стратегических учений «Запад-2017», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Открывая совещание, Владимир Путин отметил, что в ходе учений был успешно решен ряд важных задач. В первую очередь, проверена мобилизационная готовность войск и возможность обеспечения их потребностей из местных ресурсов. Кроме того, проведена комплексная оценка обеспечения войск транспортно-логистическими услугами, продовольствием и медикаментами.

Кроме того, проведенные учения позволили выявить определенные недостатки, подчеркнул глава государства. Он призвал внимательно изучить все полученные данные и выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности, так как способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства.

«Запад-2017» — это совместное стратегическое учение Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, которые прошли с 14 по 20 сентября этого года. Цель военного учения — проверка возможности России и Беларуси обеспечения безопасности Союзного государства, его готовности к отражению возможной агрессии, а также повышение слаженности органов военного управления, полевой и воздушной выучки соединений и воинских частей. В России маневры проводились на полигонах Струги Красные (Псковская область), Лужский (Ленинградская область) и Правдинский (Калининградская область).