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Экономика

На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области

На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области, сообщила заместитель губернатора — начальник Главного государственного финансового управления области Татьяна Баринова на публичных слушаниях по проекту бюджета области на 2018 год и плановый двухлетний период. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В общей сложности фонд оплаты труда, согласно бюджету на 2018 год, составит 9 млрд рублей. Его увеличение связано с ростом МРОТ и расходов «по ряду позиций».

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