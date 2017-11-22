На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области

16:42, 22 ноября 2017, ПАИ

На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области, сообщила заместитель губернатора — начальник Главного государственного финансового управления области Татьяна Баринова на публичных слушаниях по проекту бюджета области на 2018 год и плановый двухлетний период. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В общей сложности фонд оплаты труда, согласно бюджету на 2018 год, составит 9 млрд рублей. Его увеличение связано с ростом МРОТ и расходов «по ряду позиций».