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Экономика

На сумму до 5 млрд рублей ежегодно увеличивается бюджет Псковской области за счёт субвенций и субсидий

Бюджет Псковской области за счёт субвенций и субсидий в течение  года возрастает на сумму до 5 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель губернатора – начальник финансового управления региона Татьяна Баринова на общественных слушаниях по бюджету области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, которые проходят сегодня, 22 октября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Татьяна Баринова пояснила, что сумма в 5 млрд рублей была получена в ходе анализа за последние годы того, как отличается начальный бюджет региона от конечного результата.

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