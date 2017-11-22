На сумму до 5 млрд рублей ежегодно увеличивается бюджет Псковской области за счёт субвенций и субсидий

16:41, 22 ноября 2017, ПАИ

Бюджет Псковской области за счёт субвенций и субсидий в течение года возрастает на сумму до 5 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель губернатора – начальник финансового управления региона Татьяна Баринова на общественных слушаниях по бюджету области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, которые проходят сегодня, 22 октября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Татьяна Баринова пояснила, что сумма в 5 млрд рублей была получена в ходе анализа за последние годы того, как отличается начальный бюджет региона от конечного результата.