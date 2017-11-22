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Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября

30 ноября на малой сцене Псковского драмтеатра в киноклубе «Молоко и Сено» состоится премьера фильма братьев Сэфди «Хорошее время». Картина являлась участником конкурсной программы юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, сообщили Псковскому агентству информации в проекте «Ветка».

По сюжету картины, отчаявшись найти работу и достать деньги на оплату счетов, Конни планирует ограбление банка. На налет он берёт своего родного брата Ника, страдающего умственными отклонениями. Ограбление проходит успешно, но у братьев в руках взрывается пакет с краской, и Ник попадает в руки полиции. Чувствуя вину за брата, а также понимая, как тяжело Ник будет переносить каждый день без помощи близкого человека, Конни решает, во что бы то ни стало, вытащить брата из рук полиции. В течение одной ночи, полной адреналина, Конни предпринимает отчаянные попытки пробраться к Нику и освободить его.

«Лента братьев Сэфди получила премию Каннского кинофестиваля этого года за лучший саундтрек. Картина прошла мимо псковского проката. Киноклуб «Молоко и Сено» покажет фильм эксклюзивно, только 30 ноября», - отметили организаторы.

Начало показа в 20:00. Билеты можно приобрести онлайн, а также в кассе театра и в гипермаркете «Империал».

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