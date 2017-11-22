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Экономика

Татьяна Баринова на неделю отложила ответ на вопрос об индексации единой выплаты ветеранам

Заместитель губернатора Псковской области — начальник Главного государственного финансового управления области Татьяна Баринова на неделю отложила ответ на вопрос об индексации единой выплаты ветеранам в размере 1100 рублей. Об этом с публичных слушаний по проекту бюджета области на 2018 год передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос о том, планируется ли индексация выплаты задал лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Пётр Алексеенко.

«Давайте этот вопрос отложим на неделю. Сейчас он на рассмотрении у губернатора, так как мы получили дополнительные средства», - отметила Татьяна Баринова. Ее поддержала первый заместитель губернатора Вера Емельянова, которая отметила, что чёткое понимание на этот счёт будет только к рассмотрению бюджета во втором чтении.

Напомним, в 2015 году в Псковской области введена единая выплата в размере 1100 рублей для ветеранов труда. Отметим, что эта сумма заменила ежемесячную выплату в размере 389 рублей и «коммунальную» льготу.

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