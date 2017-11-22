Александр Кузнецов: «Псковавиа» никто хоронить не собирается

17:40, 22 ноября 2017, ПАИ

«Псковавиа» никто хоронить не собирается. Развалить всегда легко, а собрать гораздо тяжелее», - заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на публичных слушаниях по проекту бюджета области на 2018 год и плановый двухлетний период 22 ноября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, так вице-губернатор ответил на вопрос депутата Псковской городской Думы, лидера псковского отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака о включении авиакомпании в план приватизации. «Это не совсем правильное решение - развалить и продать», - сказал Брячак.

По словам Александра Кузнецова, проблема предприятия заключается в нехватке собственных самолетов. Он также подчеркнул, что было принято решение о продаже акций и привлечении инвесторов, которые смогли бы приобрести авиационный парк. Сейчас, добавил вице-губернатор, согласовываются условия продажи акций.

Заместитель губернатора - начальник главного государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова сказала, что в плане продаж значатся акции предприятия, но будет ли продажа полной или частичной – неизвестно, идут согласования.

«Тогда каким образом планируется сохранить «Псковавиа»?» - поинтересовался Олег Брячак.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова ответила, что сейчас идут переговоры по предприятию «на всех уровнях и по разным сценариям». «Мы боремся за это предприятие», - резюмировала она.