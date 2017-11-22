10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя

17:31, 22 ноября 2017, ПАИ

10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, отвечая на вопрос фельдшера Ивана Васильева в рамках публичных слушаний по проекту регионального бюджета на 2018 год. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации

«Мы двигаемся в сторону создания муниципального бюджетного учреждения, которое будет оказывать помощь людям в состоянии алкогольного опьянения, нуждающимся в изоляции от общества. Ремонт помещений закончен, но надо найти дополнительные средства. Порядка 10 миллионов», - уточнила вице-губернатор.

Иван Васильев также задал вопрос о том, когда в Пскове появится второй роддом, «чтобы был выбор и конкуренция». «Скажу откровенно: по еще одному роддому вопрос в бюджете на три года не обсуждался. Мы сейчас прикладываем все усилия, чтобы благополучно завершить строительство перинатального центра. Примем все меры для того, чтобы обеспечивать качественное обслуживание рожениц», - подчеркнула Вера Емельянова.

Фельдшера интересовала и судьба дома Батова. Заместитель губернатора коротко ответила, что «вопрос находится в работе». Заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Наталья Сергеева уточнила, что в настоящее время продолжается поиск инвестора, и «этот вопрос пока идёт сложно». «Доступ в здание закрыт, есть круглосуточная охрана, попасть туда никто не может», - добавила она в ответ на претензию со стороны Ивана Васильева о разбросанных повсюду шприцах.