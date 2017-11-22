Вера Емельянова пообещала разобраться в ситуации с зарплатами музыкантов Псковского симфонического оркестра

17:36, 22 ноября 2017, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова пообещала разобраться с отмененными стимулирующими выплатами музыкантам симфонического оркестра. Об этом она заявила на публичных слушаниях по проекту бюджета области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос о зарплате музыкантов симфонического оркестра подняла юрист Ольга Кутузова. Она сказала, что после назначения нового директора филармонии Елизаветы Барышниковой были отменены стимулирующие выплаты, музыкантам оставили только ставки.

Вера Емельянова заверила, что сумма, предусмотренная в областном бюджете на филармонию, не изменилась. «Мы переадресуем этот вопрос комитету по культуре и разберемся», - подчеркнула она.