1
20:13
Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
18:22
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
18:21
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
17:31
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
15:31
Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»
14:50
О претендентах на премию «Народное признание – 2017» рассказали в эфире телеканала «Россия 1» (ВИДЕО)
13:59
Фотографиями из семейного архива поделились участницы «Мисс Псков-2017»
Еще новости
Общество

Вера Емельянова пообещала разобраться в ситуации с зарплатами музыкантов Псковского симфонического оркестра

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова пообещала разобраться с отмененными стимулирующими выплатами музыкантам симфонического оркестра.  Об этом она заявила на публичных слушаниях по проекту бюджета области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вопрос о зарплате музыкантов симфонического оркестра подняла юрист Ольга Кутузова. Она сказала, что после назначения нового директора филармонии Елизаветы Барышниковой были отменены стимулирующие выплаты, музыкантам оставили только ставки.

Вера Емельянова заверила, что сумма, предусмотренная в областном бюджете на филармонию, не изменилась. «Мы переадресуем этот вопрос комитету по культуре и разберемся», - подчеркнула она.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
22 ноября 2017
Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
22 ноября 2017
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
22 ноября 2017
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
22 ноября 2017
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»
22 ноября 2017
Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»
О претендентах на премию «Народное признание – 2017» рассказали в эфире телеканала «Россия 1» (ВИДЕО)
22 ноября 2017
О претендентах на премию «Народное признание – 2017» рассказали в эфире телеканала «Россия 1» (ВИДЕО) 2
Фотографиями из семейного архива поделились участницы «Мисс Псков-2017»
22 ноября 2017
Фотографиями из семейного архива поделились участницы «Мисс Псков-2017»
Авторские украшения из пластичного серебра приготовила покупателям ярмарки «АРТ-ель» Любовь Калита
22 ноября 2017
Авторские украшения из пластичного серебра приготовила покупателям ярмарки «АРТ-ель» Любовь Калита

Идет загрузка...