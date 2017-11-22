Александр Кузнецов: Мы идём к тому, чтобы закрыть свалку в Пскове с 1 января 2018 года

17:19, 22 ноября 2017, ПАИ

«Мы идем к тому, чтобы закрыть свалку в Пскове с 1 января 2018 года», - заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с общественных слушаний по бюджету региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы, которые проходят сегодня, 22 ноября.

По словам Александра Кузнецова, средства на строительство нового полигона твёрдых бытовых отходов в бюджет пока не заложены. «Такие объекты строятся за счет инвесторов», - добавил он и заверил, что в этом направлении проделана большая работа.

«Где будет новый полигон - мы с вами поговорим в ближайшем будущем в широком кругу», - пообещал вице-губернатор.