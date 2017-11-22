Первое место в группе заняли футболисты псковской «Стрелы» на турнире в Латвии

17:59, 22 ноября 2017, ПАИ

Воспитанники футбольного клуба «Стрела» (Псков) 2006 года рождения на турнире «Gauja Сup», который прошел 17-19 ноября в городе Валмиера (Латвия), заняли первое место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 6 команд из Латвии, Эстонии, России. На этом же турнире команда юных футболистов 2005 года рождения из Пскова вошла в тройку призеров.

Кроме того, команда ФК «Стрела», где тренируются футболисты 2009 года рождения, приняла участие в турнире «Лужский рубеж» в городе Луга. В соревнованиях кроме псковских спортсменов участвовали футбольные клубы из Новгорода, Старой Руссы, Луги, Тосно, Санкт-Петербурга.

Псковичи заняли 2 место, лишь в финале уступив по пенальти команде «Череменец» из Луги. Приз «Лучший защитник турнира» получил воспитанник «Стрелы» Дмитрий Яковлев. Тренирует псковскую сборную Юрий Вересов.