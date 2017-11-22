0
16:42
На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области
17:13
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы
15:51
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
22:30
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
13:04
Псковская область обеспечила основной прирост производства свиней в России
10:57
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области
14:14
26 лет исполнилось псковскому УФАС
Еще новости
Экономика

Власти Псковской области рассматривают возможность перекредитоваться по займам, подлежащим выплате в 2018 году

Руководство Псковской области рассматривает возможность перекредитоваться по коммерческим займам, выплата которых намечена на 2018 год, сообщила заместитель губернатора региона — начальник Главного государственного финансового управления области Татьяна Баринова. Об этом с публичных слушаний по проекту бюджета области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Бариновой, в 2018 году необходимо выплатить коммерческих кредитов на 1 миллиард рублей. В связи с этим области предлагают взять банковские кредиты по выгодной процентной ставке, уточнила начальник финуправления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области
22 ноября 2017
На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы
21 ноября 2017
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы 3
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
21 ноября 2017
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия 2
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20 ноября 2017
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций 2
Псковская область обеспечила основной прирост производства свиней в России
20 ноября 2017
Псковская область обеспечила основной прирост производства свиней в России
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области
19 ноября 2017
Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области 2
26 лет исполнилось псковскому УФАС
18 ноября 2017
26 лет исполнилось псковскому УФАС
Депутат Госдумы: Решение Михаила Ведерникова о реструктуризации долгов позволит районам выполнять свои обязательства
17 ноября 2017
Депутат Госдумы: Решение Михаила Ведерникова о реструктуризации долгов позволит районам выполнять свои обязательства 2

Идет загрузка...