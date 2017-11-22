Власти Псковской области рассматривают возможность перекредитоваться по займам, подлежащим выплате в 2018 году

17:49, 22 ноября 2017, ПАИ

Руководство Псковской области рассматривает возможность перекредитоваться по коммерческим займам, выплата которых намечена на 2018 год, сообщила заместитель губернатора региона — начальник Главного государственного финансового управления области Татьяна Баринова. Об этом с публичных слушаний по проекту бюджета области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Бариновой, в 2018 году необходимо выплатить коммерческих кредитов на 1 миллиард рублей. В связи с этим области предлагают взять банковские кредиты по выгодной процентной ставке, уточнила начальник финуправления.