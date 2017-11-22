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Общество

Содержание памятника на месте «Дулага-100» под Порховом активисты попросили профинансировать из бюджета области

Заместитель председателя Псковского регионального отделения Союза женщин России Валентина Донец попросила заложить в бюджет области средства на содержание памятника на месте концентрационного лагеря «Дулаг-100» в Порховском районе.  Об этом она заявила на публичных слушаниях по проекту бюджета области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов отметил, что мемориал был восстановлен без привлечения бюджетных средств, Росавтодором. «Есть договоренность, что дорожники возьмут на себя и затраты на его содержание», - заключил он.

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