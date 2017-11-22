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Общество

5 млн рублей на поддержку НКО будут заложены в бюджет Псковской области на 2018 год

5 млн рублей будут заложены в бюджет Псковской области на 2018 год на поддержку социально значимых некоммерческих организаций. Об этом сообщила вице-губернатор – начальник регионального финансового управления Татьяна Баринова, отвечая на соответствующий вопрос  председателя Союза собственников недвижимости Алексея Кириллова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации в публичных слушаний по бюджету региона на следующие три года.

Татьяна Баринова отметила, что финансовая поддержка НКО останется на уровне текущего года.

Также в ходе слушаний прозвучал вопрос о перспективах ремонта стадиона Псковского педагогического комплекса. «Если будут выделены федеральные средства на эти цели, то мы рассмотрим такую возможность», - сказал на это начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов.

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