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Культура

3 млрд рублей планируется привлечь из федерального бюджета на псковские памятники в 2018 году

В следующем году на реконструкцию некоторых объёктов культурного наследия в Пскове из федерального бюджета планируется привлечь 3 млрд рублей. Такую сумму озвучила председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева на общественных слушаниях по бюджету региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 22 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Жанны Малышевой, в следующем году будет продолжена реконструкция улицы Свердлова и прилегающий территорий, будут вестись работы на объектах Музейного квартала, Покровского угла, Палат Постникова и Варламовской башни.

«Мы также работаем над тем, чтобы в 2019 году начать работы на еще одной территории2, - сказала начальник комитета по культуре.

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