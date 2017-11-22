Себежанам напомнили правила противопожарной безопасности

19:28, 22 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам 22 ноября в Себеже по улице Марго и в деревне Томсино Себежского района провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ходе рейда осуществлён обход жилых домов, в том числе с проживанием многодетных семей, одиноко проживающих престарелых граждан. Проинструктировано 18 человек, проведено собрание граждан, на котором присутствовало 5 человек, распространено две тематические листовки в количестве 30 экземпляров.

Профилактическая работа проводилась по темам: «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации элетрооборудования и печного отопления», «Недопущение неосторожного обращения с огнём», «Соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования».

Жителям также напомнили номера вызова экстренных служб и порядок действий при возникновении пожара и различного вида чрезвычайных ситуациях.