Псковская область подписала соглашение с проектом «Русские усадьбы»

19:34, 22 ноября 2017, ПАИ

Псковская область заключила соглашение с межрегиональным историко-культурным и туристическим проектом «Русские усадьбы». Церемония подписания документа состоялась накануне в Тульском кремле, где прошел Первый межрегиональный съезд регионов-участников проекта. Псковский регион представляла председатель областного Государственного комитета по культуре Жанна Малышева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Туризм является одним из стратегических направлений развития нашей области. У нас есть богатейшее культурное наследие, выгодное географическое положение, разработано и проведено большое количество мероприятий, и сегодня мы входим в число регионов России, привлекательных для туристов. Координаторы проекта будут продвигать имеющийся у нас потенциал на внутреннем и международном туристских рынках. Этот проект — еще один импульс развития нашей области», — отметила Жанна Малышева.

В Псковской области в реализации проекта участвуют девять региональных туроператоров. Ими разработаны 14 маршрутов, ориентированных на разные целевые аудитории, по псковским дворянским усадьбам.

Проект «Русские усадьбы» объединил 16 субъектов РФ из трех федеральных округов страны. Наряду с Псковской областью, его участниками стали Тульская, Московская, Рязанская, Орловская, Брянская, Калужская, Тверская, Костромская, Смоленская, Воронежская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская и Ленинградская области, а также Ставропольский край.

Цель проекта «Русские усадьбы» — пробудить живой интерес и бережное отношение современников к богатому культурно-историческому наследию России, выявить сохранившиеся усадьбы, вернуть историческую память об усадебных местах и проживавших в них людях, вовлечь эту обширную информацию в современный научный и культурный оборот в целях развития культурно-познавательного туризма.