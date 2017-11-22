Профильный комитет гордумы рассмотрел вопрос о принятии проекта бюджета Пскова на 2018 год в первом чтении

19:41, 22 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 22 ноября, в рамках подготовки к очередной сессии комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы рассмотрел вопрос о принятии проекта бюджета города Пскова на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении. Заседание, в котором принял участие глава города Пскова Иван Цецерский, провел председатель комитета Григорий Турчин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Основные параметры озвучила начальник финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт. На 2018 год доходы бюджета Пскова прогнозируются в сумме 3 750, 2млн. рублей. Расходная часть бюджета согласно проекту составит 3 798,8 млн. рублей, дефицит предусмотрен в сумме 48,5 млн. рублей.

Проект бюджета сформирован по программному принципу на основе 13 муниципальных программ. Бюджет города по-прежнему остается социально ориентированным, 62% направлено на социальную сферу. Перечень муниципальных программ города в 2018 году пополнится программой «Формирование современной городской среды». Проект бюджета получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты. Члены комитета вынесли проект бюджета Пскова на сессию гордумы с рекомендацией принять в первом чтении.

В ходе заседания депутат Дмитрий Барабанов высказал предложение создать народную программу бюджета, которая будет вмещать в себя отдельные задачи по благоустройству по одномандатным округам. По решению комитета к 31 марта 2018 года будет представлен проект муниципальной программы.

Кроме того, положительную рекомендацию комитета получил отчет об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2017 года. Доходная части бюджета города за 9 месяцев 2017 года исполнена на 65,7%, расходная - на 62,7 %. Депутаты также одобрили поправки в бюджет текущего года, связанные с увеличением доходной части на 48,9 млн. рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Средства будут направлены на индексацию заработных плат работников бюджетной сферы, выполнение Указа Президента РФ о поэтапном повышении заработных плат и другие расходы по жизнеобеспечению города.

Члены комитета заслушали информацию о задолженности нанимателей муниципального жилищного фонда за наем по состоянию на 1 октября 2017 года, а также о задолженности по неналоговым доходам, которые администрирует комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова. Кроме того, одобрен ряд крупных сделок муниципальному предприятию «Горводоканал», связанных с хозяйственной деятельностью.

Представители Контрольно-счетной палаты Пскова сообщили результатах выездных проверок отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия города Пскова «Городской парк культуры и отдыха им. А.С Пушкина» и учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Пскова.