Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций

20:13, 22 ноября 2017, ПАИ

Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества подвел итоги второго конкурса.

В перечень победителей конкурса вошли 17 псковских НКО, которые получат на реализацию своих проектов более 33 млн рублей.

Как сообщается на сайте Фонда президентских грантов, победителями стали Псковское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» с проектом «Калейдоскоп добрых дел» (958 тыс 015,20 руб), Псковская региональная общественная экологическая организация «Зеленый крест» с проектом «Экологический Советник органов местного самоуправления малых городов и сельских поселений» (499 тыс 963 руб.), частное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская деревня-SOS Псков» с проектом «Открытый региональный турнир Псковской области по робототехнике «Робо-2018» (2 млн 846 тыс 780 руб.), Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» с проектом «Чтобы помнили...» (2 млн 891 тыс 822 руб.), Псковское региональное отделение общероссийской обзественной организации «Ассоциация юристов России» с проектом «Защита прав социально незащищенных граждан посредством развития системы бесплатной юридической помощи на территории Псковской области» (1 млн 356 тыс 450 руб.), Псковская городская молодежная общественная благотворительная организация «Студенческое правительство г. Пскова» с проектом «Ситцевый бал» (297 тыс 197,85 руб.), межрегиональное общественное движение по развитию транспортной системы «Убитые дороги» с проектом «О дорога Х» (3 млн 407 тыс 754 руб.), Псковское региональное (областное) отделение общественной организации «Российский Красный Крест» с проектом «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» (4 млн 036 тыс 292 руб.), частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Знания» с проектом «Здоровое село» (468 тыс 582 руб.), автономная некоммерческая организация «Патриот» с проектом «Юный Защитник России» (994 тыс 450 руб.), союз собственников недвижимости с проектом «Заряди энергией свой дом» (1 млн 954 тыс 062,90 руб.), Псковская региональная общественная организация «Общество истории и культуры Островского уезда» с проектом «Демонстрационный парк на крепостном валу» (4 млн 112 тыс 742 руб.), автономная некоммерческая организация «Детско-молодежный военно-патриотический клуб «Высота» с проектом «Создание переносной (перевозимой) учебно-материальной базы для занятий по военно-патриотической и начальной военной подготовке» (510 тыс. руб.), общественное молодежное движение Псковской области «Лига молодежи Псковской области» с проектом «Летняя молодежная сессия «На волнах исторической памяти» (4 млн 775 722 руб.), Псковская региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды» с проектом «Стихи и песни на границе России» (813 тыс 816 руб.), автономная некоммерческая организация мобильно-поисковый, историко-просветительский центр «Губернский автодесант» с проектом «Неизвестные страницы Балканской, Кавказской и Великой Отечественной войн: поиск на Псковской земле мусульманских захоронений пленных турок 2-й половины XIX века, переселённых вглубь России горцев, а так же имен узников Дулага-100. Примирение народов через восстановление национальных святынь» (1 млн руб.)

Всего более 2200 проектов из всех регионов России претендовали на гранты Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества во втором конкурсе.

На второй конкурс было подано 9543 проекта. До независимой экспертизы было допущено 8610 проектов. Их оценивали 693 эксперта из 66 регионов. Всего было проведено около 18,5 тысяч экспертиз - не меньше двух на каждую заявку. Средний рейтинг проектов по итогам независимой экспертизы вырос с 49,34 баллов в первом конкурсе до 54,69 баллов во втором, что свидетельствует о повышении качества проектов.

Грантовый фонд второго конкурса по решению Президента Российской Федерации составляет более 4,5 млрд рублей.