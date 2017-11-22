Владимир Мединский подтвердил на встрече с Александром Козловским выделение средств на реставрацию псковского Кремля и башен Окольного города

20:42, 22 ноября 2017, ПАИ

Проблемы сохранения культурно-исторического наследия обсудил депутат Госдумы Александр Козловский с министром культуры Владимиром Мединским. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе депутата.

Как отметил парламентарий, эти вопросы он поднял по просьбе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который уделяет большое внимание данной сфере: памятников истории и архитектуры в регионе немало, но многие из них остро нуждаются в реставрации, которая позволит донести до будущих поколений всю красоту и уникальность исторического облика Псковщины.

Вначале депутат Госдумы поблагодарил министра за капитальную реконструкцию великолукского драматического театра, благодаря которой одно из старейших культурных учреждений региона обрело современный вид, сохранив свою историческую уникальность. Александр Козловский пригласил Владимира Мединского своими глазами увидеть обновленный драмтеатр. «Псковская область – мой любимый регион, не раз приходилось там бывать и постараюсь приехать еще», - отметил Мединский. Как сообщил министр, хорошие конструктивные отношения были выстроены еще прежним руководителем области Андреем Турчаком, благодаря чему был реализован ряд крупных проектов, а Псковская область была отмечена Министерством культуры как регион-лидер по темпам развития культуры». Такое успешное взаимодействие стало примером плодотворной работы на благо региона, которую продолжает врио губернатора Михаил Ведерников. Так, он уже договорился с Минкультом о возобновлении работ в Мелетово и реставрации Анастасиевской часовни.

Одной из основных тем разговора Александра Козловского и Владимира Мединского стали Ганзейские дни, которые столице региона предстоит принять в 2019 году. К этому времени, заметил депутат Госдумы, нужно привести в порядок одни из главных достопримечательностей города – знаменитый псковский Кремль и Окольный город. Как сообщил Владимир Мединский, на реставрацию псковского Кремля планируется выделить 285 млн рублей, еще 500 и 580 млн – на реконструкцию двух башен Окольного города. Что касается восстановления стен Окольного города, то этот вопрос требует дополнительной проработки.

«Псковский Кремль – это сердце не только города Пскова, но и всего нашего древнего русского региона, поэтому его реставрация необходима, и это одна из главных целей моей совместной работы с Министерством культуры, - прокомментировал итоги встречи Александр Козловский. – Уверен, что вместе с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, при поддержке партии «Единая Россия» мы реализуем этот масштабный проект, чтобы Ганзу Псков встретил во всем великолепии своего исторического облика».