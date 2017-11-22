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Культура

В Псковской области наградили стипендиатов премии губернатора и лауреатов конкурсов в области культуры и искусства

Торжественная церемония награждения стипендиатов премии губернатора Псковской области, лауреатов премий «Юные дарования Псковщины» и «Молодые дарования России» состоялась в Псковской областной филармонии в среду, 22 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

От имени временно исполняющего обязанности губернатора Псковского региона Михаила Ведерникова победителей конкурсов в области культуры и искусства поздравила Первый заместитель губернатора Вера Емельянова, сказав, что администрация региона и в дальше будет поддерживать юных талантов, оказывать им помощь в профессиональном становлении и развитии, отслеживать их дальнейшую творческую судьбу.

Уже 8 лет подряд пять одаренных молодых людей, обучающихся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга по программам в сфере культуры и искусства, получают премии губернатора Псковской области. Это лауреаты самых престижных конкурсов России, входящие в элиту молодых исполнителей нашей страны. Теперь стипендии главы региона будут получать студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алина Садовникова и Владимир Новохатка, Высшей школы экономики Елизавета Тукачева, Российской академии музыки им. Гнесиных Виктория Кухаренко и Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Федор Сидяков.

В Псковской области в этом году сложилась беспрецедентная ситуация. Все три заявленных от региона участника общероссийского конкурса «Молодые дарования России» были признаны лауреатами этого конкурса и обладателями премий. Лауреатом первой степени стал выпускник Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Андрей Михайлов. Учащаяся Детской музыкальной школы № 1 им. Н. А. Римского-Корсакова Полина Клейменова получила вторую премию. Обладательницей третьей премии стала студентка 2-го курса Псковского областного колледжа искусств Светлана Ендальцева.

После вручения дипломов состоялась концертная программа, в рамках которой молодые таланты исполнили классические и современные произведения в сопровождении симфонического оркестра областной филармонии под руководством Эдуарда Банько. В этот вечер также прозвучали работы молодых псковских композиторов Бориса Федотова и Дарьи Полевой.

Добавим, что премия «Юные дарования Псковщины» впервые была вручена в 1996 году. За годы ее существования лауреатами стали около 500 учеников детских музыкальных школ, школ искусств и художественных школ Пскова и области, колледжа искусств. Также в их числе выпускники и сегодняшние преподаватели Псковского колледжа искусств, выпускники и студенты консерваторий, институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы, Российской академии музыки им. Гнесиных.

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