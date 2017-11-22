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Общество

Глава Пскова провёл заседание муниципального Совета по противодействию коррупции

Сегодня, 22 ноября, под руководством главы Пскова Ивана Цецерского прошло очередное заседание Совета по противодействию коррупции муниципального образования «Город Псков». В мероприятии приняли участие руководители управлений администрации Пскова, контрольных служб и силовых структур города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Члены Совета заслушали информацию начальника финансового управления администрации города о проведенных контрольно-ревизионных проверках за 3-й квартал 2017 года. По словам Тамары Винт, в результате проверок выявлены незначительные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности некоторых муниципальных учреждений. Глава Пскова поинтересовался, нет ли коррупционной составляющей. Тамара Винт пояснила, что коррупционных факторов не выявлено.

Председатель Контрольно-счётной палаты города Пскова Василий Гончар сообщил о результатах проверки управления образования администрации города за 2017 год, в ходе которой были проверены 40 образовательных учреждений с выявлением нарушения законодательства. Так, в ходе проверки 24-й псковской школы КСП усмотрела коррупционный фактор в деятельности фитнес-клуба тяжелой атлетики в цокольном этаже, который работает там без разрешительных документов и договора. Управлению образования было вынесено представление об устранении нарушения и необходимости взыскания с руководителя недополученных бюджетных средств. Глава города поручил провести серьезную внутреннюю проверку. Начальник управления образования Игорь Прокофьев ответил, что такая работа уже ведется и со всеми руководителями образовательных учреждений города проведено совещание о недопустимости подобных фактов.

В ходе обсуждения была затронута проблема, которая может привести к нарушению законодательства. Это сдача в аренду муниципального имущества индивидуальным предпринимателям для оказания платных услуг на территории и под эгидой образовательного учреждения, например, детского сада. Кроме того, все платные услуги могут быть оказаны только при наличии договора между учреждением и исполнителем с указанием стоимости. КСП г. Пскова посоветовала управлению образования проработать порядок предоставления услуг и помещений для них, а также завести журнал регистрации договоров.

Иван Цецерский подчеркнул: «Любая деятельность регулируется правовыми актами, Уставом образовательных учреждений. Управлению образования администрации города необходимо усилить профилактическую работу. Всё должно быть в рамках закона».

В заключение заседания глава Пскова напомнил членам Совета, что на предыдущем совещании была принята к сведению информация о действиях должностных лиц администрации города Пскова, участвующих в подготовке документации и заключений долгосрочных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования МО «Город Псков» с ООО «Технодор» и ООО «УДС Псков». По данному вопросу материалы рассмотрены, УФАС решила прекратить рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного по признакам нарушения статьи 16 Закона о защите конкуренции, в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях. Материалы дела переданы в прокуратуру Псковской области для принятия мер прокурорского реагирования.

На заседании также были рассмотрены организационные вопросы, в состав Совета включены заместитель главы города, председатель думской комиссии по регламенту и депутатской этике Владимир Воробьёв, руководитель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы, руководитель регионального исполкома ОНФ в Псковской области  Григорий Турчин и заместитель начальника управления по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области Александр Пашков. Также участники совещания ознакомились с изменениями в законодательстве о противодействии коррупции и утвердили план дальнейшей работы.

 

 

 

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