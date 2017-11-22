Зампрокурора области Виктор Борисенко организует личный приём граждан в Палкинском районе
Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко организует личный прием граждан в прокуратуре Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Прием пройдет в прокуратуре Палкинского района, расположенной по адресу: п.Палкино, ул. Мичурина, д. 8.
Для встречи с заместителем прокурора области в срок до 23 ноября 2017 года необходимо обратиться к прокурору Палкинского района Сергею Степанову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.