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Общество

Зампрокурора области Виктор Борисенко организует личный приём граждан в Палкинском районе

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Борисенко организует личный прием граждан в прокуратуре Палкинского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прием пройдет в прокуратуре Палкинского района, расположенной по адресу: п.Палкино, ул. Мичурина, д. 8.

Для встречи с заместителем прокурора области в срок до 23 ноября 2017 года необходимо обратиться к прокурору Палкинского района Сергею Степанову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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