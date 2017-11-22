0
22:29
В Псковском музее-заповеднике состоялось практическое занятие для школьных учителей
21:17
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
20:13
Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
18:22
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
18:21
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
17:31
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
15:31
Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»
Еще новости
Общество

В Европе предупредили о скорой смерти десятков тысяч беженцев

Власти Греции предупредили, что в скором времени больше десяти тысяч беженцев, живущих на островах, могут умереть. Об этом сообщает Reuters.

«Это гонка со временем. Этой зимой люди снова будут умирать, если им не позволят массово и по одиночке перебираться на материковую часть страны», — рассказала Джана Фрей, глава ответственного за Грецию подразделения Международного комитета спасения.

По ее словам, причиной смерти может стать не только плохая погода, но и перенаселенность лагерей для беженцев и условия жизни в них. «Ничем нельзя объяснить то, что людей продержат в этих ужасных условиях еще одну зиму», — сказала в беседе с Reuters представитель Human Rights Watch.

В конце ноября 2016 года в лагере беженцев на острове Лесбос во время готовки загорелся и взорвался газовый баллон. Погибли пожилая женщина и ребенок. После этого мигранты подожгли свой лагерь.

В 2015-м в ЕС возник самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный наплывом беженцев. В Европу прибыли свыше миллиона переселенцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, где продолжаются вооруженные конфликты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковском музее-заповеднике состоялось практическое занятие для школьных учителей
22 ноября 2017
В Псковском музее-заповеднике состоялось практическое занятие для школьных учителей
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
22 ноября 2017
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
22 ноября 2017
Президентские гранты выиграли 17 псковских некоммерческих организаций
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
22 ноября 2017
До -6 градусов похолодает в Псковской области 23 ноября
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
22 ноября 2017
Фильм «Хорошее время» покажет киноклуб «Молоко и Сено» 30 ноября
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
22 ноября 2017
10 млн рублей не хватает на организацию в Пскове вытрезвителя
Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»
22 ноября 2017
Подарки в стиле скрапбукинг смогут приобрести псковичи на новогодней «ART-ели»
О претендентах на премию «Народное признание – 2017» рассказали в эфире телеканала «Россия 1» (ВИДЕО)
22 ноября 2017
О претендентах на премию «Народное признание – 2017» рассказали в эфире телеканала «Россия 1» (ВИДЕО) 2

Идет загрузка...