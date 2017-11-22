Профилактические акции ко Всемирному дню ребёнка провели сотрудники ГИБДД в районах области

21:24, 22 ноября 2017, ПАИ

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и нарушений несовершеннолетними Правил дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции области посетили образовательные организации, а также стали участниками флешмобов и акций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. В городах и районах Псковской области проходят мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности несовершеннолетних участников дорожного движения.

Так, в Себеже при поддержке сотрудников районной Госавтоинспекции участниками творческого коллектива «Реальность» был проведен танцевальный флешмоб. Художественный руководитель танцевального коллектива Анастасия Малецкая совместно с детьми подготовила для участников дорожного движения необычное напоминание о необходимости ношения световозвращающих элементов. С помощью языка танца, яркой одежды и аксессуаров дети рассказали о том, как важно быть заметными на дороге, особенно в темное время суток.

В Великих Луках при участии учащихся средней общеобразовательной школы №12 и представителей детской общественной организации «Российское движение школьников» проведена акция «Берегите НАС!», в ходе которой подростки вручали листовки профилактической направленности участникам дорожного движения и призывали взрослых быть более внимательными к детям на дороге.

В Опочке сотрудники ГИБДД для учащихся образовательных учреждений города провели акцию «Осторожно - дети!», направленную на изучение маршрута «дом - школа - дом». Импровизированным «Шагающим автобусом» были сделаны остановки в наиболее опасных с точки зрения безопасности дорожного движения местах города. Дети также получили рекомендации от сотрудников ГИБДД о том, как избежать аварийных ситуаций на дороге.

В Печорах юные инспекторы движения с помощью ярких плакатов призвали водителей транспортных средств беречь детские жизни.