ЦБ ожидает всплеска хакерских атак на банки перед Новым годом

21:38, 22 ноября 2017, ПАИ

Центробанк ожидает всплеска хакерских атак на банки в предновогодний период. «В деятельности злоумышленников есть своя сезонность. Одним из пиков такой сезонности является предновогодний период»,— цитирует RNS замначальника Главного управления по безопасности и защите информации Банка России Артема Сычева в кулуарах SOC-форума.

По его словам, всплеск связан с завершением выплат перед Новым годом. Сычев также отметил, что в 2017 году количество хакерских атак на финансовые организации выросло по сравнению с 2016 годом, но сократилась их результативность.

Напомним, в октябре около десяти российских банков пострадали от хакерской атаки. Как сообщала «Лаборатория Касперского», преступники в очередной раз использовали фишинговые схемы, разослав зараженные письма. Через них кибермошенники получают контроль за рабочими компьютерами в банках, изучают инфраструктуру кредитных организаций, а после крадут или переводят деньги.