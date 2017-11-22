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Общество

Собянин допустил вторую волну реновации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что через какое-то время в программу реновации смогут войти другие дома в столице, передает РИА «Новости».

«Первую программу с первым перечнем — более 5 тысяч домов, где проживает миллион москвичей — все-таки запустим в тех рамках, которые приняты, а в дальнейшем — это ведь закон, он меняется, если будет необходимость у москвичей, а я уверен, она будет, то через какое-то время, наверное, можно будет внести изменения в закон и те, кто не попал в эту программу, войдут», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в любом случае «надо пройти первую стадию» и запустить программу, чтобы люди увидели, какими будут новые дома.

Ранее сообщалось, что территория Черкизовского рынка в районе Измайлово будет передана специально для строительства жилья по программе реновации.

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